(Teleborsa) - Stefano Crespi, dal primo gennaio 2020, sarà il nuovo Chief Financial Officer di ePRICE.



E' quanto comunica l'azienda leader dell'e-Commerce italiano in una nota, specificando che il nuovo CFO ricoprirà, dalla stessa data, anche la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in sostituzione di Emanuele Romussi.



