ePrice, forte tensione finanziaria. Assemblea per conti 2020 entro gennaio

(Teleborsa) - ePrice, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato del commercio elettronico, ha comunicato che continua a trovarsi "in un contesto di forte tensione finanziaria" e che sono tuttora in corso le valutazioni "circa i provvedimenti e le attività necessari e/o opportuni al fine di tutelare al meglio i creditori e gli stakeholder". A inizio ottobre la società aveva comunicato lo stop alle negoziazioni per l'investimento di un operatore grande distribuzione in ePrice Operations, società operativa interamente controllata da ePrice.

La società intende procedere ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 e convocare la relativa Assemblea entro il mese di gennaio 2022, "affinché possano essere valutate dagli azionisti le modalità, nonché assunte le deliberazioni a tal fine opportune, per coprire le perdite e proseguire la propria attività di impresa". Inoltre, si aspetta che ePrice Operations approvi il proprio bilancio 2020 e faccia ricorso ad una procedura concorsuale entro il mese di dicembre 2021.

(Foto: © Raffaele1 | Dreamstime.com)