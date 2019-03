ePRICE dimezza le perdite nel 2018. Vola il titolo

(Teleborsa) - "I risultati ottenuti nel secondo semestre ci consentono di guardare con fiducia al 2019 e ai prossimi anni", ha dichiarato Paolo Ainio, Presidente e Amministratore Delegato di ePRICE in occasione della comunicazione dei conti 2018.



La piattaforma nazionale di e-Commerce ha archiviato il periodo con ricavi pari a 164,4 milioni di euro, in contrazione del 12,2% rispetto al 2017.



Il Margine Lordo si porta al 16,7% dei ricavi, in crescita del 2% rispetto all'anno precedente.



Il Risultato netto è pari a -14,6 milioni di euro contro il rosso di 24,7 milioni nel 2017.



Al 31 dicembre 2018 il Gruppo presenta una Liquidità Netta pari a Euro 6,7 milioni, in miglioramento di circa Euro 1 milione rispetto alla chiusura del trimestre precedente.



Brilla il titolo a Piazza Affari: +5,66%. © RIPRODUZIONE RISERVATA