Eprcomunicazione in Borsa, Gianni Letta nel CdA

(Teleborsa) - "Siamo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto dei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria". Lo afferma, commentando l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dell'agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche. L'inizio delle negoziazioni a Piazza Affari è previsto per il"A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della; il fatto che abbia accettato la nostra proposta ci onora e ci carica di ulteriore responsabilità", ha aggiunto Ricci. Letta, a lungo nel Gruppo Fininvest, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante i governi Berlusconi. Si tratta dell'tra i 7 membri del CdA.Ildel collocamento è stato fissato in 3,75 euro per azione, per unaa inizio negoziazioni pari a circa 10.512.187,50 milioni di euro. Ilè pari a circa il 21,52%."Avevamo un'idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse- ha spiegato Ricci - Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica"."Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un, ha aggiunto.Nel processo di quotazione, Eprcomunicazione è assistita da: EnVent Capital Markets in qualità di, Global Coordinator e, Ambromobiliare in qualità di, Centro Servizi Integrati in qualità di Co-Advisor, LCA Studio Legale come Deal Counsel, MIT SIM in qualità di, BDO Italia come Auditor & Financial Due Diligence Advisor, PTSCLAS in qualità di Circuling dati extra-contabili e BDO Tax come Fiscal Due Diligence Advisor.