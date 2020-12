© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il livello di allerta nel nostro Paese dove L'epidemia Covid s mantiene "grave ancora a causa di unE' quanto evidenzia laTre Regioni/PPAAhanno un Rt puntuale maggiore di 1, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 3 (Basilicata, Lombardia e Puglia) lo superano nel valore medio, e altre(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche).Nel periodol'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,89 - 1.02) in lieve aumento nelle ultime tre settimane. Si osserva una dnei servizi assistenziali, con i tassi di occupazioni dei posti letto in terapia intensiva e aree mediche sotto la soglia critica a livello nazionale per la prima volta dalla fine di ottobre.Comunque, ancorahanno unsopra la, si legge ancora nella bozza di monitoraggio.Intanto,consigliere del ministro della Salute e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica ha spiegato all'Ansa che "Per il momento siamo in grado di vaccinare circa la metà degli italiani, ovvero circa. Lo slittamento delle previste dosi di vaccino Oxford-AstraZenecaDei 100 milioni di dosi Pfizer ulteriori opzionate dall'Ue - rileva -