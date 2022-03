EpiCura, il poliambulatorio digitale entra nel mondo del welfare aziendale

EpiCura, poliambulatorio digitale che con un network di migliaia di professionisti certificati fornisce servizi sanitari e socioassistenziali, con la nuova linea corporate ribadisce l’impegno volto a semplificare l’accesso ai servizi per la cura della persona e segna il suo ingresso nel mondo del welfare. Obiettivo, spiega una nota, dare alle aziende di qualsiasi dimensione la possibilità di prendersi cura della salute e del benessere dei propri dipendenti.

L’ingresso nel welfare aziendale riflette la strategia di crescita di EpiCura che a fine settembre 2021 ha concluso una nuova raccolta di capitali (valore complessivo 5 milioni), con Europ Assistance Italia, compagnia leader dell’assistenza privata del Gruppo Generali, in qualità di lead investor con un investimento di 3 milioni. Dall’inizio della propria attività nel 2017 ad oggi il poliambulatorio ha raccolto più di 8 milioni.

“Oggi, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, in un contesto di mercato del lavoro profondamente cambiato, strategie di welfare destinate al benessere e alla semplificazione della vita dei dipendenti acquistano ancora più valore diventando per le aziende una vera e propria leva di attrazione e retention dei talenti e per i dipendenti una parte irrinunciabile del proprio pacchetto remunerativo”, ha sottolineato Alessandro Ambrosio, ceo e co-founder di EpiCura. “Non stupisce quindi che queste nuove politiche non siano più appannaggio solo delle grandi corporate ma vengano sempre più implementate anche dalle pmi che, nonostante siano state messe a dura prova dalla pandemia, hanno reagito imprimendo un salto di qualità nell’adozione di soluzioni evolute di welfare aziendale, assumendo consapevolezza del proprio ruolo sociale”.

“Il nostro ingresso nel mercato del welfare aziendale segna un ulteriore passo nella nostra strategia di semplificazione di un settore tradizionale come quello sanitario all’interno di un segmento dove la domanda da parte delle persone è in continua crescita. EpiCura Corporate rappresenta un’alternativa concreta alle proposte oggi disponibili, con soluzioni modulabili gestibili dagli HR delle aziende così come dagli imprenditori e di facile accesso ai dipendenti grazie ad una piattaforma tecnologica dedicata”, ha rilevato Gianluca Manitto ceo e co-founder di EpiCura. “La gestione della salute, oggi più che mai, è una necessità non più “rimandabile” a cui tutti chiedono un accesso facile per sé stessi e per i propri familiari. Anche al fianco delle aziende perseguiamo il nostro obiettivo di offrire alle persone la possibilità di accedere a servizi legati alla salute, ancora oggi poco flessibili e non rispondenti alle reali necessità, in modo veloce e digitale”.

Con EpiCura Corporate, sarà possibile strutturare un piano salute e benessere in grado di rispondere alle reali necessità dei dipendenti offrendo loro la possibilità di accedere in un’unica piattaforma a differenti servizi sanitari e socioassistenziali (dal nutrizionista, allo psicologo, all’assistente domiciliare) sia in presenza che attraverso videoconsulto o visite a domicilio. Grazie all’infrastruttura tecnologica e all’app dedicata, le persone potranno prenotare in modo semplice e veloce le prestazioni di cui hanno bisogno. Le aziende possono costruire il proprio poliambulatorio digitale in base alle reali esigenze e necessità dei loro collaboratori, offrendo in un’unica digital health platform servizi dedicati al benessere psicofisco, alla cura degli anziani e alla cura degli animali.

EpiCura è presente in 10 città (Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e Verona) e in tutta Italia con l’assistenza domiciliare e i servizi di tele e video consulto. Grazie a un network di professionisti e strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale offre un modello di prenotazione all’avanguardia e su misura, che permette a tutti i pazienti di prenotare e ricevere le prestazioni in tempi inferiori alle 24 ore, 7 giorni su 7, ovunque ne abbiano bisogno.