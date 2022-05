Entrate tributarie e contributive, MEF: nel I trimestre crescita di 19 miliardi (+11,9%)

(Teleborsa) - Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-marzo 2022 evidenziano nel complesso una crescita di 18.987 milioni di euro (+11,9%) rispetto all'analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie del 15,4% (+15.471 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 5,9% (+3.516 milioni di euro). L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso. È quanto comunicato dal Ministero di Economia e Finanze in una nota.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato (+13.621 milioni di euro, +13,7%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.501 milioni di euro, +84,2%) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+318 milioni di euro, +5%). Anche le entrate contributive registrano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto del trascinamento della ripresa economica registrata nel corso del 2021.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il bollettino delle entrate tributarie internazionali del mese di marzo 2022, che fornisce l'analisi dell'andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i "bollettini mensili" di Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.