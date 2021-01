© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La Conferenza Stato - Città ed autonomie locali ha approvato, con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti, loper il. È unainfatti il testo attua le importanti novità recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Commissione per i fabbisogni standard (CTFS) perche tutti isiano in grado di finanziare il livello essenziale delle prestazioni (LEP) nelle funzioni fondamentali, come previsto dalla Costituzione".Lo rende noto il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,, dopo la, che ha dato il via libera allo schema di Decreto sottolineando che "dopo anni di tagli lineari, la Legge di Bilancio per il 2021 ha, infatti, confermato la volontà di unper i Comuni, già avviato lo scorso anno, inserendolo in una prospettiva di riequilibrio effettivo dei servizi offerti. Un lavoro, quello a sostengo dei Comuni, che stiamo portando avanti con convinzione da quando siamo al Governo del Paese.Le innovazioni più rilevanti riguardano il settore sociale per il quale la legge di Bilancio ha stanziato 216 milioni per il 2021, prevedendo un graduale aumento fino a raggiungere iI fondi aggiuntiviche misurano le risorse necessarie per fornire un paniere di servizi compatibile con i LEP, senza discriminare i Comuni, come accadeva in passato, sulla base dell'appartenenza regionale. Tutti i Comuni, infatti, saranno messi gradualmente nelle condizioni di adeguareattraverso un processo di convergenza monitorato".