EnSilica si è quotata su AIM Londra

(Teleborsa) - EnSilica, azienda che progetta circuiti ASIC a segnale misto, si è quotata sul mercato AIM del London Stock Exchange. La società è specializzata negli ASIC (acronimo di Application Specific Integrated Circuit), ovvero circuiti integrato creata appositamente per risolvere un'applicazione di calcolo/elaborazione ben precisa. EnSilica ha raccolto 6 milioni di sterline attraverso il collocamento e la sottoscrizione di 12.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di 50 pence per azione e ha una capitalizzazione di mercato di circa 37,6 milioni di sterline al prezzo di collocamento.

L'azienda ha deciso di quotarsi sulla Borsa di Londra per: migliorare sia la trasparenza che il profilo internazionale di EnSilica con i clienti esistenti e potenziali; consentire alla società di accedere a capitale utile per finanziare la crescita e supportare potenziali opportunità di M&A; consentire a EnSilica di attrarre, assumere e trattenere dipendenti chiave che possono essere ulteriormente incentivati; creare una piattaforma per consentire agli azionisti esistenti di partecipare alla crescita futura della società.

La società è stata fondata nel 2001 come società di consulenza specializzata nella progettazione di circuiti integrati. Utilizzando oltre 15 anni di esperienza diretta nel settore, l'azienda è stata in grado di iniziare la transizione verso un modello di business di progettazione e fornitura fabless nel 2016. EnSilica ora fornisce un servizio end-to-end per la progettazione e la fornitura di ASIC, esternalizzando alcuni elementi come la fabbricazione di wafer e imballaggio, in un modello noto come Fabless Semiconductor Model.