Mercoledì 24 Novembre 2021, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 09:19

Silvio Berlusconi, che dopo un incontro a Portofino nel 1982 era diventato suo socio e poi amico, l'ha definito un «un grande imprenditore e un grande patriota». Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, uno dei gruppi italiani più importanti nella gestione del risparmio, è morto stanotte a 81 anni. Famoso per il suo inguaribile ottimismo, era diventato un personaggio noto al grande pubblico (imitato anche da un irresistibile Maurizio Crozza) per un martellante spot televisivo in cui tracciava con un bastone un cerchio sulla sabbia per spiegare il suo nuovo modello di banca «costruita intorno a te», come recitava il messaggio publicitario.

Nato a Tombolo, in provincia di Padova, il 3 luglio del 1940, da piccolo si racconta che volesse diventare mediatore di bestiame come il padre, ma all'età di 10 anni si ammala ai reni e deve quindi abbandonare il suo sogno e concentrarsi invece sugli studi. Prende un diploma di ragioneria a Treviso e nel 1960 inizia a lavorare alla Banca Antoniana di Padova, dove resta fino al 1968, per diventare poi direttore generale delle officine meccaniche Talin di Cittadella insieme all'industriale Dino Marchiorello, altro personaggio chiave nella vita di Doris. Sarà proprio Marchiorello infatti a fargli capire che la sua strada è quella dell'imprenditore.

Nel 1969 comincia a lavorare nel campo della consulenza finanziaria, prima a Fideuram, occupandosi di gestione dei risparmi delle famiglie, e poi in Dival (Gruppo Ras), dove parte con un gruppetto di collaboratori e in pochi anni arriva a gestire oltre 700 professionisti.

È in quegli anni, ricorda Doris, che avviene un altro dei suoi incontri decisivi. Una sera di circa 40 anni fa un falegname, che aveva deciso di affidargli 10 milioni di lire dei suoi risparmi accumulati con fatica, una somma ragguardevole per l'epoca, gli dice. «Signor Doris, sa cosa le ho dato?». «Sì, 10 milioni», risponde lui. «No, si sbaglia», replica l'artigiano. Gli fa vedere i calli della mano destra e aggiunge: «le ho dato questi! E si ricordi che io non posso permettermi di ammalarmi, perché altrimenti la mia famiglia non va avanti». «Lì ho capito quello che dovevo fare - racconterà poi Doris anni dopo -. Aver successo non perché sono bravo a vendere qualcosa, ma perché sono utile alle persone».

Quindi nel 1982 l'incontro decisivo con Berlusconi. L'anno prima era uscita sul mensile Capital una lunga intervista all'imprenditore dell'immobiliare e delle tv in cui il futuro presidente del Consiglio diceva: «Se qualcuno ha un'idea e vuole diventare imprenditore, mi venga a trovare. E se l'idea è buona ci lavoriamo insieme». Pochi mesi dopo Doris incontra casualmente Berlusconi a Portofino e gli illustra il suo progetto. Doris vuole diventare il «punto di riferimento della famiglia italiana per il risparmio». Berlusconi resta colpito dalle idee di Doris e lo aiuta a fondare Programma Italia, la rete di consulenti finanziari diventata successivamente Banca Mediolanum, il colosso del risparmio guidato oggi dal figlio 54enne Massimo.