Eni, Versalis in joint venture per chemicals innovativi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Versalis, azienda chimica di Eni, Petrochem (un'azienda del gruppo Mazrui Energy Services) e Mazrui Energy Service (una società di Mazrui International), hanno firmato un accordo per la costituzione di Versalis Petrochem Mazrui (VPM), joint venture per la commercializzazione di chemicals innovativi destinati all'industria dell'Oil&Gas in Medio Oriente.



La nuova società si avvarrà principalmente di produzioni locali di oilfield chemicals per garantire la disponibilità di prodotti in tempi ridotti e con vantaggi competitivi in termini di logistica, affidabilità e assistenza al cliente, in un contesto di mercato altamente esigente e specialistico come quello mediorientale.





