Eni, Versalis aderisce alla Circular Plastics Alliance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -società chimica di, ha aderito alla(CPA) per contribuire attivamente all'ambizioso obiettivo europeo diin nuovi prodotti entro il 2025.L'Alleanza, promossa dalla Commissione europea, cui hanno aderito già numerose aziende e associazioni della filiera, ha l'obiettivo die contestualmente sviluppare il mercato delle materie prime seconde.Con questa adesione, Versalis formalizza il proprioche si sviluppa secondo tre direttrici:In ambito eco-design, l'impegno di Versalis è di utilizzare per ilsu pallet e container, almenocontenenti fino al 50% di. Nell'ambito del riciclo e della diversificazione del feedstock, Versalis si impegna adella nuova, a base di polietilene e polistirene, con contenuto di plastica riciclata meccanicamente sino al 70%.Per rafforzare invece il recupero e il riciclo di tutti i tipi di plastiche non trattabili meccanicamente, Versalis è impegnata nelloper trasformare iin materia prima con cui produrre nuovi polimeri vergini con caratteristiche identiche a quelli derivanti da fonti fossili.