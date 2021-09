Eni, Versalis acquisisce tecnologie e impianti per nuovo polo riciclo

Giovedì 16 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Versalis, società chimica di Eni, ha acquisito in esclusiva la tecnologia e gli impianti di Ecoplastic, società italiana del gruppo De Berg specializzato nella filiera del recupero, riciclo e trasformazione dei polimeri stirenici.

L'accordo, sottoscritto oggi, garantisce a Versalis il know-how sviluppato da Ecoplastic e, in sinergia con le proprie competenze tecnologiche, le consente di accelerare gli sviluppi nel riciclo meccanico avanzato, di ampliare il portafoglio della gamma dei polimeri da riciclo Versalis Revive e di consolidare la propria leadership europea nei polimeri stirenici da riciclo.

Ecoplastic ha infatti sviluppato un processo di produzione di polimeri stirenici, polistirene espanso (rEPS) e compatto (rGPPS), con contenuto riciclato fino al 100% a partire da materia prima seconda ricavata da rifiuti in polistirene espanso selezionati dai settori industriali e del commercio. I nuovi prodotti saranno destinati a settori applicativi per i quali i requisiti di sostenibilità e circolarità sono essenziali, come packaging ed edilizia, in linea con il quadro normativo di riferimento.

L'accordo con il gruppo De Berg costituisce un passo concreto per l'avvio della prima fase di realizzazione del polo di riciclo meccanico avanzato nell'ambito del progetto di trasformazione del sito di Porto Marghera, che dal prossimo anno vedrà l'installazione degli impianti acquisiti da Ecoplastic per la produzione di polimeri stirenici ottenuti totalmente da materia prima da riciclo e già selezionata e pretrattata. La capacità complessiva di questa prima fase sarà di circa 20 mila tonnellate/anno.

"Il riciclo delle plastiche è una delle leve fondamentali per accelerare la trasformazione di Versalis attraverso modelli circolari - ha commentato Adriano Alfani, Amministratore Delegato Versalis - e si inserisce nell'ambito della più ampia strategia di Eni per la transizione energetica, in cui l'economia circolare è uno dei pilastri. Questo accordo rappresenta un ulteriore importante passo nello sviluppo di un portafoglio di prodotti da riciclo in grado di soddisfare le esigenze del mercato sia in termini di alte performance, sia di sostenibilità, facendo leva sull'innovazione tecnologica e su partnership di filiera strategiche, nonché sulle competenze delle nostre persone".