Eni, Var Energy in Borsa a Oslo dal 16 febbraio

(Teleborsa) - Eni e HitecVision hanno deciso di lanciare un'Offerta pubblica iniziale di azioni di Var Energi. Subordinatamente all'approvazione della domanda di quotazione e all'esito positivo dell'Offerta, le azioni di Var Energi saranno ammesse alla quotazione e avrà inizio lo

scambio presso la Borsa di Oslo il 16 febbraio 2022.

Le azioni di Var Energi saranno offerte in vendita in un intervallo di prezzo indicativo compreso tra 28,00 NOK e 31,50 NOK per azione, corrispondente a un equity value di Var Energi compreso tra 70 miliardi di NOK e 79 miliardi di NOK.

L'Offerta potrà raggiungere fino a 220.000.000 di azioni esistenti offerte in parti uguali dagli azionisti della Società, Eni e HitecVision (tramite Point Resources Holding AS), con l'opzione di un'offerta addizionale fino a 55.000.000 azioni esistenti offerte in parti uguali.

L'operazione - si legge in una nota - rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella società, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto.

Inoltre, Var Energi ha annunciato un aggiornamento alla politica di dividendo 2022 comunicata in precedenza dalla società. Nell'ultima parte del 2021, Var Energi aveva stabilito un dividendo per il 2022 pari a un minimo di 700 milioni di dollari e comunicato un dividendo pari a 200 milioni di dollari per il primo trimestre 2022.

"Tenendo conto delle attuali condizioni di mercato e della prospettiva di un proseguimento dello scenario favorevole rispetto ai prezzi delle commodity, nonché della forte generazione di cassa di Var Energi", la società ha deciso di incrementare la propria guidance relativa

al dividendo per l'intero 2022 a un minimo di 800 milioni di dollari e il dividendo relativo al primo trimestre 2022 a 225 milioni di dollari. Come ulteriore risultato della solida generazione di cassa di cui attualmente beneficia Var Energi (incluso il movimento positivo di gennaio di alcune componenti del capitale circolante), i calcoli preliminari della società indicano un indebitamento netto al 31 gennaio

2022 pari a 3,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,6 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021.

Eni, attraverso Eni International BV, e HitecVision, attraverso la propria società Point Resources Holding, sono proprietarie rispettivamente del 69,85% e del 30,15% di Var Energi AS. Tutte le offerte e le vendite al di fuori degli Stati Uniti saranno effettuate in conformità con la Regulation S dello U.S. Securities Act.