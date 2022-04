Eni, utile netto sale a 3,27 miliardi di euro nel 1° trimestre 2022

(Teleborsa) - ENI ha registrato un EBIT adjusted consolidato pari a 5,19 miliardi di euro nel primo trimestre 2022, in crescita del 300% rispetto al primo trimestre 2021. La performance è stata trainata dai solidi risultati della Exploration & Production (E&P) con un EBIT adjusted di 4,38 miliardi di euro, un incremento di 3 miliardi rispetto al primo trimestre 2021 dovuto "alla capacità di catturare il rilevante aumento dei prezzi di realizzo delle produzioni equity (+70% in media)". La produzione di idrocarburi del trimestre è stata di 1,65 milioni di boe/g, livello coerente con la guidance dell'anno. L'utile netto adjusted è stato di 3,27 miliardi di euro, con una crescita di 3 miliardi rispetto al primo trimestre 2021.

"Il trimestre è stato caratterizzato da rilevanti sviluppi strategici per Eni - ha commentato l'AD Claudio Descalzi - Abbiamo reagito con rapidità alle mutate condizioni del mercato energetico facendo leva sulla dimensione globale del nostro settore upstream e sulle consolidate relazioni con i paesi produttori per identificare nuove opportunità di forniture per l'Europa, incrementali e alternative a quelle esistenti. Abbiamo concluso importanti accordi con Algeria, Egitto e Congo, e un altro ancora in Angola, che rafforzano ulteriormente le attività congiunte con le società di stato locali con l'obiettivo di promuovere maggiori flussi di export di gas naturale a beneficio dell'Italia e dell'Europa nel contesto della transizione verso un'economia decarbonizzata".

"Durante il trimestre abbiamo concluso con successo l'iter di quotazione della nostra consociata upstream norvegese, Var Energi, della quale adesso deteniamo il 64%, e abbiamo lanciato con BP l'operazione di integrazione dei rispettivi rilevanti portafogli upstream in Angola - ha aggiunto - Plenitude, la nostra controllata che integra le energie rinnovabili con il retail gas&power, procede verso la quotazione entro il 2022 subordinata alle condizioni di mercato ed abbiamo annunciato la prossima costituzione di una impresa per la Mobilità Sostenibile che combinerà le nostre bioraffinerie, il nostro network di punti vendita multi-prodotto, multi-servizio e la relativa clientela. Abbiamo completato con successo l'offerta iniziale di sottoscrizione presso il listino londinese delle azioni di NEOA, un veicolo che identificherà opportunità di acquisizioni nei settori della decarbonizzazione e transizione energetica".

Il flusso di cassa netto adjusted ante working capital al costo di rimpiazzo del primo trimestre 2022 è stato di 5,61 miliardi di euro, sostenuto dalla solida performance dei business core (+186% rispetto al primo trimestre 2021). Dopo il finanziamento dei capex organici di 1,62 miliardi, in leggero aumento rispetto al primo trimestre 2021, e il fabbisogno del capitale di esercizio netto, il gruppo ha ottenuto un FCF organico di 1,8 miliardi di euro.

I fabbisogni di cassa non organici di 1,25 miliardi sono riferiti alle acquisizioni Plenitude (0,8 miliardi) e il versamento in conto capitale alla JV Saipem (0,46 miliardi) nell'ambito della ristrutturazione finanziaria della partecipata. L'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 31 marzo 2022 è pari a 8,62 miliardi di euro; il leverage continua a rafforzarsi con un valore di 0,18 vs 0,20 al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'outlook, per produzione di idrocarburi confermata la previsione di 1,7 milioni di boe/giorno allo scenario di 80 $/barile nel 2022. Rivista al rialzo la guidance dell'utile operativo adjusted di GGP (Global Gas & LNG Portfolio), atteso a circa 1,2 miliardi rispetto al precedente target di 0,9 miliardi considerando l'evoluzione attesa del mercato. EBITDA di Plenitude atteso superiore a 0,6 miliardi, in linea con la guidance. Confermata la guidance di oltre 2 GW di capacità installata da fonti rinnovabili a fine 2022 (al 100%). Capex organici previsti a 8 miliardi, in linea con la guidance originaria di 7,7 miliardi assumendo il cambio EUR vs USD delle iniziali proiezioni di pianificazione.