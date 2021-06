Eni UK, partnership con Uniper per decarbonizzazione Galles del Nord

Mercoledì 30 Giugno 2021, 13:00

(Teleborsa) - Eni UK e Uniper hanno firmato un Protocollo d'Intesa per valutare iniziative congiunte che possano contribuire alla decarbonizzazione del Galles del Nord. I progetti sarebbero in linea con gli investimenti per la crescita dell'idrogeno a basse emissioni di CO2 e per lo sviluppo del processo di Cattura e Stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) promossi dal governo britannico.

Eni UK attualmente è operatore dei giacimenti di idrocarburi nella Baia di Liverpool che alimentano a gas naturale la centrale elettrica di Connah's Quay di proprietà di Uniper, nel Flintshire. Sulla base del Protocollo, Uniper valuterà delle soluzioni per lo sviluppo presso il proprio sito industriale sia di una produzione di idrogeno blu tramite la cattura dell'anidride carbonica sia di idrogeno verde; mentre Eni UK metterà a disposizione l'infrastruttura per il trasporto e per lo stoccaggio della CO2 nei propri giacimenti depletati nella Baia di Liverpool.

"Auspichiamo che questa collaborazione tra Eni UK e Uniper possa integrare e ulteriormente arricchire il nostro impegno nel più ampio progetto HyNet North West - ha commentato Philip Hemmens, Responsabile Eni del Coordinamento Nord Europa - ponendo il Nord Ovest dell'Inghilterra e il Galles del Nord in prima linea nel percorso UK verso il raggiungimento del target zero emissioni, per la transizione energetica e la decarbonizzazione di molti settori dell'economia dal 2025 in poi".