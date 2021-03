25 Marzo 2021

(Teleborsa) - Eni sigla una serie di accordi con la partner algerina Sonatrach che riguardano upstream (esplorazione e produzione), R&S, decarbonizzazione e formazione.

Gli accordi sono stati firmati in occasione dell'incontro dell'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, con il Presidente Direttore Generale della società di stato algerina Toufik Hakkar. L'incontro dei vertici delle due società, avvenuto presso la sede dell'Eni a San Donato Milanese, è servito anche a fare il punto sulle attività comuni.

Gli accordi siglati dai due manager costituiscono un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della partnership tra le due società. "La firma degli accordi odierni testimonia l'impegno messo in campo dalle nostre società per rafforzare una partnership storica, nel rispetto di una strategia condivisa di sviluppo accelerato dei progetti e perseguendo gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dell'impegno al raggiungimento del nostro obiettivo di neutralità carbonica", ha dichiarato Descalzi.

Il primo degli accordi sottoscritti mira a realizzare un ambizioso programma per il rilancio delle attività di esplorazione e sviluppo nella regione del bacino del Berkine e prevede la creazione di un hub di sviluppo del gas e del greggio attraverso una sinergia con le installazioni esistenti di MLE-CAFC. Questo accordo rientra nel processo per la finalizzazione di un nuovo contratto idrocarburi nel bacino, sotto l'egida della nuova legge petrolifera algerina entrata in vigore a dicembre 2019.

Nell'ottica di rafforzare ed incrementare la cooperazione già in atto in ambito tecnologico e di proseguire nel percorso di decarbonizzazione intrapreso per supportare la transizione verso un futuro low carbon, Claudio Descalzi e Toufik Hakkar hanno firmato un Memorandum d'Intesa per lo sviluppo della partnership nel settore delle nuove tecnologie, con un focus sulle energie rinnovabili, i biocarburanti e l'idrogeno.

Eni e Sonatrach hanno poi concordato le modalità di collaborazione in altri settori quali la formazione del personale, attraverso la firma di un accordo che prevede la cooperazione tra Eni Corporate University e l'Institut Algerien du Petrole per la realizzazione di programmi di formazione nei campi dell'Upstream e delle nuove tecnologie legate alla transizione energetica.