ENI si conferma leader nel Carbon Disclosure Project

(Teleborsa) - ENI sostiene la lotta ai cambiamenti climatici. E' stata confermata anche nel 2019, in continuità con il 2018, nella rinomata "Lista A" per il cambiamento climatico pubblicata da CDP (ex Carbon Disclosure Project), l'organizzazione globale non-profit che si occupa dell'impatto sull'ambiente.



CDP, che mette a disposizione la più importante piattaforma per valutare la performance delle imprese nella lotta contro il cambiamento climatico, ha confermato il rating A- per la multinazionale italiana, nonostante una metodologia sempre più stringente. Nella valutazione si parte da un minimo di D ad un massimo di A. © RIPRODUZIONE RISERVATA