Eni si aggiudica blocco esplorativo ad alto potenziale nell'offshore argentino

(Teleborsa) -. Le autorità del paese sudamericano hanno assegnato ufficialmente ad un consorzio guidato da Eni la licenza esplorativa per il. L'assegnazione è avvenuta a seguito delche si è tenuto il 16 aprile 2019.Il Blocco in questione è localizzato nel, nell'offshore meridionale dell'Argentina, a circa 100 km dalla costa; copre un'area di 4.418 km quadrati, in profondità d'acqua che vanno da meno di 100 metri a 650 metri.ed è operatore di un consorzio che formato anche da, ciascuna con una quota del 10%.L'attività prevista neidellaconsiste principalmente nell'acquisizione ditridimensionale sull'intera area del blocco e altri rilievi geofisici con metodi potenziali.