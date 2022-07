Eni, semestre in forte crescita e outlook 2022 migliorato

Eni chiude i conti al 30 giugno con un forte aumento dell'utile e del risultato operativo a dispetto della difficile situazinone di mercato. L'utile netto adjusted nel secondo trimestre si è attestato a 3,81 miliardi, in miglioramento di 2,9 miliardi rispetto al secondo trimestre 2021, mentre il semestre evidenzia un utile di 7,08 miliardi, in crescita di 5,9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2021. Un risultato sostenuto dal robusto utile operativo a cui si aggiunge la positiva performance delle partecipazioni valutate all'equity e la riduzione del tax rate.



L'EBIT adjusted di Gruppo del secondo trimestre 2022 è stato pari a 5,84 miliardi, in crescita del 13% rispetto al trimestre precedente e più che duplicato rispetto al secondo trimestre 2021, trainato dal favorevole andamento dello scenario prezzi delle commodity, dai robusti margini di raffinazione e dalla costante attenzione al controllo dei costi e alla performance operativa dei business. In dettaglio, il segmento E&P ha performato molto bene, conseguendo un EBIT adjusted di 4,87 miliardi nel secondo trimestre 2022, in crescita sequenziale dell'11% e più che raddoppiato rispetto al secondo trimestre 2021. Anche il business R&M ha conseguito risultati molto positivi, registrando un EBIT adjusted di 979 milioni trainato dal significativo rialzo dei margini di raffinazione.



Nel secondo trimestre 2022, il flusso di cassa netto adjusted ante working capital al costo di rimpiazzo è stato pari a 5,19 miliardi su base semestrale, è stato pari a 10,80 miliardi nel semestre, più che raddoppiato rispetto al periodo di confronto. Questo ha consentito di finanziare investimenti organici per 3,44 miliardi, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno



L'Ad di Eni Claudio Descalzi ha commentato molto positivamente "i solidi risultati conseguiti", sottolineando che assieme all'aggiornamento delle previsioni " consentono di migliorare la remunerazione degli azionisti aumentando il programma 2022

di acquisto di azioni proprie a 2,4 miliardi".



Quanto all'outlook 2022, la produzione di idrocarburi di 1,67 milioni di boe/giorno è in linea con la guidance precedente, mentre sono stimate circa 700 milioni di boe di nuove risorse esplorative per il 2022, in aumento rispetto al precedente target di 600 milioni di boe. Confermata la guidance di utile operativo adjusted per la divisione gas (GGP) ad almeno 1,2 miliardi. Per la divisione Plenitude & Power l'EBITDA è confermato superiore a 0,6 miliardi. Per il Downstream, l'EBIT adjusted è proiettato in rialzo tra 1,8-2 miliardi rispetto all'aspettativa iniziale di EBIT solo positivo. Cash flow adjusted prima del capitale d'esercizio al costo di rimpiazzo rivisto a 20 miliardi e Capex organici previsti a 8,3 miliardi, alla nuova assunzione di cambio EUR/USD, in linea con la guidance originaria di 7,7 miliardi a cambi costanti.



Parlando della dofficile situazione degli approvvigionamenti, Descalzi ha spiegato "ci siamo attivati rapidamente per garantire nuovi flussi di approvvigionamento. Dopo gli accordi sulle forniture di gas con i nostri partner in Algeria, Congo ed Egitto nella prima parte dell'anno, a giugno Eni è entrata nel progetto North Field East in Qatar, il più grande sviluppo di GNL al mondo. In Africa orientale, abbiamo avviato la produzione di gas del progetto Coral South FLNG operato da Eni, il primo a valorizzare il grande potenziale del Mozambico. In Italia, ci siamo proattivamente impegnati nella ricostituzione degli stoccaggi di gas in previsione della prossima stagione invernale e le nostre raffinerie hanno aumentato significativamente i tassi di lavorazione per garantire un adeguato flusso di prodotti petroliferi per soddisfare la richiesta di mercato".



"Abbiamo profuso il massimo impegno nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici - ha aggiunto l'Ad - continuando nel mentre ad attuare la nostra strategia di decarbonizzazione".