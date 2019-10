ENI: scoperte nuove Risorse nel Golfo di Suez, nell'offshore dell'Egitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Egitto sempre più prezioso per ENI. Sono state scoperte nuove risorse nel permesso di sviluppo di, nel, dove la società operatrice, detenuta pariteticamente da Eni e dalla società di Stato(EGPC), ha perforato un pozzo di delineazione della scoperta di, annunciata lo scorso luglio.Il pozzo di delineazione Sidri 36, spiega una nota del cane a sei zampe, perforato per verificare l'estensione verso ovest del campo in situazione strutturale ribassata rispetto al pozzo di scoperta Sidri 23, ha incontrato unaQuesto nuovo e importante risultato continua il positivo track record dell‘esplorazione "near field" nelle storiche concessioni di Eni in Egitto e dimostra come l'uso di nuovi temi geologici e della tecnologia, consenta di rivalorizzare aree dove l'esplorazione era considerata essere arrivata a un elevato livello di maturità.. Petrobel ha subito messo a punto un piano di sviluppo rapido della nuova scoperta con un approccio "fast-track" sfruttando le infrastrutture esistenti nelle vicinanze del pozzo e massimizzando le sinergie impiantistiche; tale strategia continuerà ad essere applicata anche nelle future attività nell'area di Sidri con il collegamento alla produzione dei prossimi pozzi di delineazione e sviluppo in tempi brevi.La scoperta di Sidri Sud, stimata contenere circa 200 milioni di barili di olio in posto verrà rivalutata grazie a questi nuovi risultati.