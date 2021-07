Eni, scoperta a olio nel Blocco CTP 4 nell'Offshore del Ghana

Martedì 6 Luglio 2021, 18:45

(Teleborsa) - Eni ha annunciato una scoperta a olio sul prospetto esplorativo denominato Eban, nel Blocco CTP 4, nell'Offshore del Ghana. Eban 1X è il secondo pozzo perforato nel Blocco CTP 4, dopo la scoperta di Akoma. Le stime preliminari indicano un potenziale complessivo del sistema Eban – Akoma tra i 500 e i 700 milioni di barili di idrocarburi in posto.

Il pozzo esplorativo Eban - 1X si trova approssimativamente a 50 chilometri dalla costa ghanese e a circa 8 chilometri a nordovest dall'hub produttivo di Sankofa, dove è localizzata l'unità galleggiante di produzione e stoccaggio (FPSO) John Agyekum Kufuor. Il pozzo è stato perforato dalla nave di perforazione Saipem 10000 in una profondità d'acqua di 545m e ha raggiunto una profondità (misurata) totale di 4179 metri.

I dati dal test di produzione indicano una produttività stimata intorno a 5.000 barili/giorno, in linea con la media dei pozzi di Sankofa. Gli idrocarburi in posto tra il campo di Sankofa e il sistema di Eban Akoma sono stimati in oltre 1,1 miliardi di barili di olio equivalente con possibile ulteriore potenziale da verificare con un altro pozzo di delineazione. La nuova scoperta, grazie alla sua vicinanza alle infrastrutture produttive esistenti, può essere portata velocemente in produzione con un collegamento sottomarino alla FPSO John

Agyekum Kufuor.

La Joint Venture del Block CTP 4 è composta da Eni, operatore con il 42.469%, assieme a Vitol (33.975%), GNPC (10%), Woodfields (9,556%) e GNPC Explorco (4,00%). Eni è presente in Ghana dal 2009 e oggi produce circa 80.000 barili giorno di olio equivalente.