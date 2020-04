© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre dell'anno con un, mentre il risultato netto evidenzia una, che si confronta con un utile di 1,1 miliardi nel 1° trimestre 2019. Tale perdita sconta u" e gli iIl risultato negativo - spiega il Gruppo - è stato determinato principalmente dall'ai prezzi correnti. Inoltre negli special item sono compresi ancheoil&gas eprivi dei requisiti formali per essere trattati in hedge accounting indotti anch'essi dall'effetto scenario."Ildallo scorso marzo è per l'economia mondiale ile oltre. Per l'industria energetica, ed in particolare per l'Oil&Gas, la complessità è ancora maggiore dato il sovrapporsi degli effetti della pandemia al crollo del prezzo del petrolio", ha spiegato l'Amministratore delegato, aggiungendo che la società sta affrontando questo periodo con unche mostra di esserecome mai in passato, mentre la, frutto del lavoro fatto negli ultimi anni". "Lo stato patrimoniale - ha aggiunto - gode di un bilanciamento ottimale ma soprattutto della disponibilità di 16 miliardi di euro di liquidità che consentiranno al Gruppo di gestire con agio la contrazione dell'attività dovuta a prezzi e pandemia"., in calo del 44% rispetto allo stesso trimestre 2019. Al netto dell'effettoeuro) e degli impatti del), la performance è stata(+16%). "Un risultato superiore alle aspettative del mercato", ha commentato Descalzi.La produzione d'idrocarburi si è attestata a 1,774 milioni di boe/giorno, in calo del 3,6% rispetto al primo trimestre 2019.Ilnetto da attività operativa - prima della variazione del circolante ed escludendo l'utile/perdita di magazzino - è pari a(-43% sul corrispondente periodo 2019), ma sufficiente - sottolinea Descalzi - a finanziare gli investimenti di 1,9 miliardi. La flessione del flusso di cassa è dovuta per 1,5 miliardi all'effetto scenario e alla variazione non cash del fair value di derivati, per 0,15 miliardi agli impatti COVID-19 e per +0,2 miliardi alla performance.finanziario netto pari a(12,9 miliardi ante lease liability - IFRS 16) in aumento di circa 1,6 miliardi (+9%) rispetto al 31 dicembre 2019.: al 31 marzo 2020, la Compagnia disponeve di una riserva didi cui 3,6 miliardi di attivi di tesoreria,€6,6 miliardi investiti in attività liquide, 1,1 miliardi di crediti finanziari a breve e 4,7 miliardi di linee di credito committed.Quanto all, l'Ad ha confermato ", ma grazie ai nostri punti di forza contiamo di riprendere velocemente il cammino verso un modello di business sempre più redditizio e sostenibile tracciato nell'ultimo nostro piano strategico".Eni ha prontamente definito le proprie risposte allo scenario di crisi in attocon l'obiettivo di salvaguardare la solidità del proprio bilancio. La revisione prevede:(perlopiù nell'upstream e con rifasatura progetti) per circa 2,3 miliardi nel 2020, pari al 30% del budget originario, e programmata riduzione di ulteriori 2,5-3 miliardi nel 2021, pari al 30%-35% di quanto originariamente previsto per lo stesso anno a piano;attesa a 1,75-1,80 mboe/g;per circa €600 milioni nel 2020. Sotto il profilo economico-finanziario, si attende undi 0,6 miliardi.il programma di2020.