Eni rilancia partnership con Repubblica Angola per sviluppo sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per lo sviluppo sostenibile. L'Amministratore Delegato di Eni,, ha firmato il Protocollo di Intesa ed una serie di altri accordi con i. Tali accordi spaziano dallo sviluppo locale alle energie rinnovabili, dalla salute alla ricerca di idrocarburi e si inquadrano nella strategia di sviluppo a lungo termine di Eni.Nello specifico, ilprevede lo sviluppo di progetti di(protezione ed espansione delle foreste), accesso ad, accesso a servizi di. Area prioritaria di intervento sarà, nel Nord del paese, nella quale si prevede un impatto positivo su almeno, con la creazione di circaed unapari a circa 380 kt all'anno.Eni e il Governo dell'Angola hanno poi firmatoper unnella provincia di, realizzato da, joint venture tra Eni e Sonangol. L'implementazione della prima fase del progetto da 25 MWp consentirà unastimata in circa 13,500 metri cubi all'anno, ladi gas serra pari a circa 20000 tCO2eq/anno.Oltre a ciò, Eni e il Ministero della Salute dell'Angola hanno siglato unper rafforzare iinvestendo nello sviluppo delle risorse umane e nel miglioramento degli standard di qualità. Il progetto prevede la selezione di personale angolano qualificato, circa 200 persone fra medici, paramedici e tecnici, all'interno delle strutture sanitarie die della provincia di, e lo sviluppo di competenze in vari campi della scienza medica.Infine, Eni e l'Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas e dei biocombustibili (ANPG) hanno firmato iche vede Eni comecon Equinor (30%), Sonangol P&P (25%) e Acrep (10%),, che vede Eni, ExxonMobil con il 32,5%, e Sonangol P&P con il 25%.