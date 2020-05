© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si chiama "Rifornimento + sicuro" ed è l'iniziativa che Eni ha organizzato perdelle proprie stazioni di servizio della rete urbana e autostradale.Fino alla fine dell'emergenza sanitaria saranno messi a disposizioneatti a evitare possibili rischi in circa 3800 Eni station, facilmente individuabili nell'applicazione Eni station finder. Ai clienti che scelgono di effettuare rifornimento "servito" verràmentre quanti preferiscono le isole self service troveranno, negli orari di apertura, un dispenser di soluzione igienizzante.Inoltre, utilizzando la app Enistation+, che consente di pagare tramite il cellulare sia in modalità "servito" sia iperself,, fino a effettuare tutte le operazioni senza scendere dall'auto scegliendo il rifornimento "servito".Per i pagamenti tramite bancomat, carte di credito e fuel cards sono inveceche vengono igienizzate a ogni passaggio.