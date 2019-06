ENI, quinta scoperta a olio leggero nel Blocco 15/06 nell'offshore dell'Angola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI ha effettuato la quinta scoperta a olio nell'arco di un anno nel Blocco 15/06, nel deep offshore angolano. Il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo di Agidigbo.Il pozzo Agidigbo-1 NFW è stato perforato dalla nave di perforazione West Gemini in una profondità d'acqua di 275 m e ha raggiunto una profondità totale di 3800 m. Agidigbo-1 NFW ha provato una singola colonna mineralizzata comprendente 60 m di gas al top del reservoir e 100 m di olio leggero. La mineralizzazione è contenuta in sabbie del Miocene Inferiore con buone proprietà petrofisiche. L'intero potenziale della scoperta verrà valutato con una campagna di delineazione che avverrà all'inizio del 2020.Questa è la quinta scoperta di natura commerciale effettuata da quando la JV del Blocco 15/06 ha rilanciato la sua campagna esplorativa un anno fa. Agidigbo segue le scoperte di Kalimba, Afoxé, Agogo e Ndungu; le cinque scoperte sono stimate contenere complessivamente sino a 1.8 miliardi di barili di olio leggero in posto con possibile upside.La Joint Venture del Blocco 15/06 è formata da ENI (operatore, 36,8421%), Sonangol P&P (36.8421%) e SSI Fifteen Limited (26.3158%).