(Teleborsa) -, che illustra i più recentiavviata dall'azienda negli ultimi 6 anni, e gli impegni contenuti nel, che coniuga sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale."Ilche stiamo attraversando sta mettendo sul nostro cammino sfide complesse, ma siamo convinti che", ha affermato, ricordando che gliassunti con il Piano 2050 "così come la nostra determinazione al contrasto del cambiamento climatico e il nostro sforzo per una transizione energetica equa".che, attraverso une unaispirata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ha creato una società dell'energia più semplice, veloce e resiliente, in grado di integrare la sostenibilità in ogni attività. Il rapporto di sostenibilità racconta questo percorso, partendo dai risultati del 2019 e descrivendo gli obiettivi per i prossimi anni, con focus sunel lungo termine, modello pere alleanze per loPer il terzo anno consecutivo, il report si focalizza su, costruito seguendo le raccomandazioni della Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), di cui Eni è stato membro sin dalla sua fondazione. L'impegno per la progressiva decarbonizzazione è un elemento centrale nel percorso di transizione energetica avviato da Eni, che punta adGHG scope 1 + scope 2 e addelle emissioni nette GHG sull'intero ciclo di vita dei prodotti energetici (comprensive di emissioni scope 1, scope 2 e scope 3), oltre la soglia del 70% indicata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia nello Scenario di Sviluppo Sostenibile (SDS), compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.Il modello perdescrive l'impegno continuo di Eni nella, salvaguardandone la, e nella tutela dell'ambiente, con un focus sulledelle persone. Per questo Eni ha investito nel 2019e, incrementando del 16,5% le ore dedicate a questa attività. Eccellenza significa poi condurre il business con la, ossia rispettando e promuovendo i diritti umani e operando sempre con trasparenza e integrità.Riguardo alle, strette con istituzioni, agenzie di cooperazione, università, organizzazioni della società civile e stakeholder locali, gli interventi portati avanti attraverso partenariati pubblico-privati vanno dalladelle economie locali aFra i numeri significativi del report "Eni for 2019", va segnalata: ladi gas a effetto serra (-27% rispetto al 2014 in linea con il target di -43% al 2025); ilo (-44% rispetto al 2018), che ha permesso il raggiungimento con 6 anni di anticipo del target al 2025 di riduzione dell'80% rispetto al 2014; lo, in particolare nel settore delle(biocarburanti e solare); la formazione in materia di diritti umani per un totale di 25.845 ore erogate; la verifica e valutazione di circa 6.000 fornitori in tema di sostenibilità ambientale e sociale (es. salute, sicurezza, ambiente, diritti umani, anti-corruzione, compliance); gli(circa 95,3 milioni).