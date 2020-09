Eni, primi posti per gli standard ESG nei rating di MSCI, Sustainalytics e Bloomberg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni è stata valutata come leader per le propriein ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) da tre diversi rating nelle ultime settimane, in una serie di valutazioni che attestano l'attenzione dell'azienda alla sostenibilità."Queste valutazioni sono per noi un incoraggiamento nel continuare, con ancora maggiore determinazione, a focalizzarci sulla sostenibilità come elemento centrale del nostro modello di business, e a raggiungere gli obiettivi della nostra strategia, che porterà Eni ad essere leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati al 2050, ha detto, Amministratore Delegato di Eni.Eni è stata confermata con lo score A nel rating, classificandosi come Leader ine per le performance in ambito Emissioni di Carbonio. MSCI ESG Research fornisce rating ESG di MSCI a società pubbliche globali e ad alcune società private su una scala da AAA (Leader) a CCC (Laggard), in base all'esposizione ai rischi ESG specifici del settore di appartenenza e alla capacità di gestire tali rischi rispetto ai peers.Eni si è inoltre classificata nel top 3% tra i peers del settore energetico nella classificadi, aggiornata a settembre 2020, ottenendo un punteggio di 25,7. Il quadro di riferimento ESG Risk Ratings di Sustainalytics affronta un'ampia gamma di questioni ESG e tendenze chiave per il settore e per l'azienda. Sustainalytics è una società di ricerca, rating e analisi indipendente leader nel campo dell'ESG e della corporate governance che supporta gli investitori nello sviluppo e nell'implementazione di strategie di investimento responsabili.Inoltre, Eni ha ottenuto il punteggio più alto in una classificadi societàche valuta le performance ambientali. Eni ha ottenuto un punteggio di 6,42, il più alto per il 2019 in un gruppo di 17 peers, la cui media é stata di 4,04. La classifica valuta la performance di una società in aree quali l'esposizione alle tematiche di clima, il management di energia ed emissioni di gas a effetto serra, o il management dell'acqua. Bloomberg fornisce punteggi di performance ambientale e sociale per 252 società nel settore oil & gas.Questi annunci sono gli ultimi di una serie di valutazioni positive per la performance di Eni in tema di ESG. La società è stata inclusa di recente nellaper il quattordicesimo anno consecutivo, acquistando una posizione nel top 5% delle società oil & gas valutate ed é entrata nel gruppo di Leadership dell'Assessment ESG di Vigeo Eiris."Laè una priorità per Eni, che nel corso degli ultimi sei anni ha costruito un business model che mette la sostenibilità al centro di ogni attività aziendale. Ad inizio anno Eni ha lanciato una nuova strategia di lungo termine che, al 2050, la porterà ad essere leader nella vendita di prodotti decarbonizzati, riducendo significativamente la propria impronta carbonica", conclude in una nota Eni.