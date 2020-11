Eni presenta 19a edizione World Oil, Gas and Renewables Review

(Teleborsa) - ENI presenta la 19esima edizione della World Oil, Gas and Renewables Review, la rassegna statistica mondiale su petrolio, gas naturale e fonti rinnovabili.

La World Oil, Gas and Renewables Review - chiarisce la nota - "vuole essere uno strumento utile per una più profonda comprensione dei fondamentali del settore energetico ed evidenzia i crescenti trend di decarbonizzazione, con l'obiettivo di aiutare a individuare le azioni necessarie per affrontare la sfida climatica".

Nel 2019, la domanda globale di petrolio registra ritmi di crescita inferiori a quelli degli ultimi 10 anni (+0,8% contro +1,4%), la domanda globale di gas si espande trainata dall'Asia-Pacifico (+4,3%) e dal Nord America (+2,7%) e, nel settore delle rinnovabili, il solare continua a mantenere il primato nella crescita di capacità installata, con un aumento annuo del 20%.

La pubblicazione comprende due volumi: la World Oil Review, dedicata a riserve, produzioni, consumi, commercio e prezzi del petrolio, con un focus particolare sulla qualità dei greggi e sull'industria della raffinazione; la World Gas and Renewables Review, che evidenzia i principali trend del mercato del gas e delle rinnovabili (solare, eolico e biocarburanti).

