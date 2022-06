Eni, Plenitude si rafforza con HitecVision in eolico offshore

(Teleborsa) - Plenitude (Eni) e HitecVision annunciano un accordo che prevede l'espansione dell'attività della joint venture norvegese Vargrønn, società che opera nel settore delle energie rinnovabili. L'obiettivo dei due partner è di consolidare la presenza di Vargronn tra i più importanti player del settore eolico offshore, puntando a 5 GW di capacità installata e sanzionata entro il 2030, e di focalizzarsi sui principali mercati nordeuropei.

Nell'ambito dell'accordo, Vargronn acquisirà da Plenitude la sua quota del 20% in Dogger Bank (Regno Unito), insieme ad altre iniziative in fase preliminare di sviluppo nei principali mercati in cui opera la società. Inoltre, grazie a questa operazione, HitecVision vedrà aumentare la propria quota di partecipazione in Vargronn passando dal 30,4% al 35%, mentre Plenitude manterrà il restante 65%.

Una volta completato l'avvio della produzione nel 2026, Dogger Bank sarà il più grande parco eolico offshore nel mondo. Le tre fasi del progetto (A, B e C) prevedono una capacità installata complessiva di 3,6 GW, in grado di generare energia rinnovabile sufficiente ad alimentare 6 milioni di abitazioni. Grazie a questa operazione, Vargronn investirà nell'area più matura del settore eolico offshore a livello globale, aggiungendo al proprio portafoglio una capacità di 720MW netti.

Vargronn è stata costituita da Eni e HitecVision nel 2020 per partecipare attivamente alla transizione energetica, facendo leva sulla loro partnership di lungo termine che ha portato allo sviluppo congiunto di Vår Energi, trasformandola in una collaborazione a forte valore aggiunto e in una delle più grandi società operanti sulla Norwegian Continental Shelf.

Oggi Vargronn si posiziona nel mercato eolico offshore norvegese, dove parteciperà, attraverso consorzi, a tutte le prossime gare per la concessione di licenze nelle aree Utsira Nord e Sørlige Nordsjø II. In merito a Utsira Nord, Vargronn ha firmato un accordo con Equinor mentre relativamente a Sørlige Nordsjø II la Società ha siglato una collaborazione con Corio Generation (precendentemente Green Investment Group) e con la utility norvegese Agder Energi.

Erlend Basmo Ellingsen, Senior Partner ed Head of Investment Team di HitecVision, ha commentato: "Si tratta di un'operazione strategica per HitecVision, che rafforza la collaborazione con il nostro partner storico Eni, dando vita a un player internazionale dell'eolico offshore in linea con la nostra strategia di sviluppo di società di successo a supporto della transizione energetica verso la neutralità carbonica. L'operazione consentirà a Vargronn di accedere al mercato dell'eolico offshore britannico, grazie all'acquisizione di una quota di partecipazione nell'asset strategico Dogger Bank, situato nel cuore del bacino del Mare del Nord e che conta Equinor e SSE tra i suoi partner principali".

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha commentato: "Con questo accordo, Plenitude rafforza la sua presenza nel settore dell'eolico offshore, in linea con il proprio obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile entro il 2030. La nostra partnership di lungo termine con HitecVision si è dimostrata in grado di creare valore. Con l'espansione di Vargronn, puntiamo a realizzare una piattaforma di sviluppo focalizzata e finanziariamente indipendente, con un portafoglio diversificato di asset nel Nord Europa e con la possibilità di espandersi rapidamente nel mercato dell'eolico offshore, che si prevede avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni".

"Non vediamo l'ora di ampliare il nostro portafoglio e di entrare a far parte di una partnership di alto profilo con Equinor e SSE per l'avvio della produzione di Dogger Bank - conclude Olav Hetland, CEO di Vargronn -. Apprezziamo la fiducia riposta dai nostri azionisti disposti a concentrare i propri sforzi nel campo dell'eolico offshore europeo attraverso l'espansione di Vargronn".