© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Decarbonizzazione, integrazione dei business retail e rinnovabili, solidità finanziaria e maggiore creazione per gli stakeholder. Sono questi i quattro capi saldi del nuovodiper il 2021-2024, che l'amministratore delegato Claudio Descalzi ha presentato oggi alla comunità finanziaria."Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra trasformazione e ci impegniamo a raggiungere la totale decarbonizzazione di tutti i nostri prodotti e processi entro il 2050 - ha affermato- Il nostro piano è concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente realizzabile". "Grazie a una forte disciplina finanziaria e una generazione di cassa resiliente, siamo in grado di", ha aggiunto.ENI prevede di raggiungere(con nuovi obiettivi di riduzione di emissioni assolute del 25% entro il 2030 e del 65% entro il 2040) e una Net zero Carbon Intensity sempre al 2050, anche in questo caso con nuovi obiettivi intermedi, -15% al 2030, precedentemente previsto al 2035, e -40% entro il 2040. Per raggiungere questi obiettivi, tra le altre cose, la società prevede un aumento della capacità delle rinnovabili a 4GW nel 2024, 15GW al 2030 e 60GW al 2050 e un raddoppio della capacità delle bio-raffinerie a circa 2 milioni di tonnellate entro il 2024, e un aumento di 5 volte entro il 2050.Il business delle"per rafforzare ulteriormente integrazione e sinergie, e allo stesso tempo massimizzare la generazione di valore lungo l'intera catena di energia verde", sottolinea ENI. L'investimento complessivo sarà di 4 miliardi di euro nel corso del piano quadriennale, principalmente legato alle rinnovabili. I business G&P retail e rinnovabili incrementeranno l'di euro al 2024 rispetto ai 0,6 miliardi di euro nel 2021.Per quanto riguarda la strategia finanziaria, ENI prevede unmedio annuo a 7 miliardi di euro, dei quali oltre il 20% è destinato a progetti green e G&P retail, undel portafoglio per un valore lordo complessivo di oltre 2 miliardi di euro e un cash flow operativo lordo di circa 8 miliardi di euro nel 2021, che crescerà di 5 miliardi entro il 2024.Laprevede uncon un prezzo del Brent di 43 dollari al barile, inferiore di 2 dollari rispetto al precedente, per poi aumentare con una percentuale crescente tra 30 e 45% del Free Cash Flow incrementale generato da uno scenario compreso tra i 43 e i 65 dollari. Complessivamente, il. Inoltre, unall'anno sarà riattivato con un prezzo del Brent pari a 56 dollari al barile, un livello inferiore rispetto alla soglia di attivazione precedente. Il buyback salirà a 400 milioni di euro all'anno a partire da 61 dollari al barile a 800 milioni di euro all'anno a partire da 66 dollari al barile.