© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Torna in primo piano ilcontro alcuni dirigenti dell'ENI per. risalente al contratto per la concessione sul campo petroliferoda parte di Shell ed ENI nel 2011.Fatto sul quale si è già pronunciato il tribunale nigeriano rispetto agli illeciti commessi da un ex funzionario, chiedendo anche i danni a Shell ed Eni, mentre un secondo filone d'inchiesta che coinvolge il numero uno della società del cane a sei zampe,, è pendente presso il Tribunale di Milano.Secondo le motivazioni delsulle condanne in abbreviato per corruzione internazionale a 2 presunti mediatori,la procedura d'acquisto del giacimento petrolifero OPL 245 è statada, che "necessariamente devono essere statedella società e non trovano alcuna logica giustificazione se non negli". E ancora, si sottolinea che l'Ad di ENI, che all'epoca era il numero due dell'azienda, viene accusato di esser stato "prono di fronte alle pretese di Luigi Bisignani, cioè di un privato cittadino il cui nome era già emerso in alcune delle inchieste più scottanti e note della storia giudiziaria italiana".Frattanto,e conferma di "avere trattato e concluso l'operazione (contratto per OPL 245, Ndr) direttamente con il Governo nigeriano", riservandosi di "leggere e valutare le motivazioni della sentenza relativa alla condanna dei signori Obi e Di Nardo nella loro versione integrale"."La società - afferma un portavoce della società - conferma la propriadel dibattimento che si sta svolgendo presso la settima sezione dello stesso Tribunale" e "ritiene che in tale sede verrà effettuata una, rispetto a quella di cui disponeva il giudice del rito abbreviato, che poteva utilizzare solo le acquisizioni della pubblica accusa"."Eni è certa - conclude - che tale ricostruzione potrà definitivamente consentire di".