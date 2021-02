© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la società chimica di ENI, ha ottenuto laper monomeri, intermedi, polimeri ed elastomeri, da bionafta e da riciclo chimico, nei siti di Brindisi, Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna. La certificazione è un passo avanti nell'obiettivo di offrire al mercato prodotti decarbonizzati e circolari.La disponibilità dideriva dall'integrazione con ENI, che ha trasformato due raffinerie in, a Venezia Porto Marghera e a Gela, garantendo l'approvvigionamento di materia prima sostenibile che trae origine da oli vegetali, oli alimentari esausti o altre tipologie di scarti organici.ISCC Plus è parte dello schema di certificazione ISCC (International Sustainability & Carbon Certification, approvato dall'Unione Europea), ha natura volontaria e permette alle aziende dell'intera filiera di. I prodotti Versalis certificati comprendono i monomeri e gli intermedi etilene, propilene, benzene, stirene, butadiene, i polimeri polietilene (LDPE, HDPE, LLDPE), stirenici (PS, EPS e ABS), ed elastomeri (SBR, BR, EPDM), che non differiscono nella loro composizione chimica e nelle prestazioni fisico-meccaniche rispetto a quelli realizzati con materia prima di origine fossile.