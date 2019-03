ENI, nuova scoperta a gas nell'offshore dell'Egitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENI annuncia una nuova scoperta a gas in corso di valutazionea circa 50 chilometri a nord della penisola del Sinai, in Egitto.Il pozzo esplorativo Nour-1, attraverso il quale è stata realizzata la scoperta, è stato perforato dall'impianto Scarabeo-9 ad una profondità d'acqua di 295 metri e ha raggiunto una profondità totale di 5.914 metri.Nour-1 ha trovato 33 metri di arenaria con buone proprietà petrofisiche e una colonna di gas stimata di 90 metri nella formazione Tineh dell'età oligocenica. Il pozzo non è stato testato, tuttavia è stata effettuata un'intensa e accurata acquisizione di dati.Nella concessione, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), ENI è operatore con una quota del 40%, BP ha una quota del 25%, Mubadala Petroleum del 20% mentre Tharwa Petroleum Company del restante 15%.L'operatore della joint-venture avvierà gli studi di fattibilità con lo scopo di accelerare lo sfruttamento di queste nuove risorse, attraverso le sinergie con le strutture e le infrastrutture esistenti, non appena concluse le operazioni di valutazione della scoperta.