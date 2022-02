Eni nomina Guido Brusco Direttore Generale Natural Resources

(Teleborsa) - Eni annuncia che Guido Brusco assumerà l'incarico di Direttore Generale Natural Resources della società a partire dal 7 febbraio.

Brusco subentra ad Alessandro Puliti, che negli anni ha offerto all'azienda un eccellente contributo nello sviluppo delle fonti energetiche tradizionali, nel contesto di un abbattimento delle loro emissioni e di una loro progressiva decarbonizzazione, dimensione fondamentale per la strategia di Eni di transizione energetica.

Guido Brusco, che dal 2020 ricopre l'incarico di Direttore Upstream di Eni, è entrato in azienda nel 1997 assumendo ruoli di crescente responsabilità nell'ambito della produzione e delle operations, con esperienze in Italia, Egitto, Kazakhstan e Angola, per poi diventare responsabile delle attività di Eni nell'area dell'Africa Sub Sahariana, fino all'attuale ruolo.