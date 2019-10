ENI nel top 10 dei migliori secondo il World Business Council for Sustainable Development

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, come comunica il(WBCSD).L'edizione di quest'anno, che ha coinvolto, ha indicato Eni comeper essere stata capace di creare un riassunto online conciso e coerente che riassume in maniera efficace le iniziative di sostenibilità e spiega la strategia dell'azienda in maniera chiara ed esaustiva."Questo risultato è", ha dichiarato. "Comunicare le nostre azioni in modo efficace è cruciale per unire le nostre persone, e ciascuna persona con cui lavoriamo, dietro ai valori legati alla sostenibilità".