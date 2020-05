Eni, mandato a banche per nuovi bond a tasso fisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni ha dato mandatoper l'organizzazione del collocamento di nuove emissioni obbligazionarienell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere.Le emissioni avvengono in esecuzione di quantoe sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni.I prestiti obbligazionari, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamenteIl rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A- (outlook negative) per Standard & Poor's, Baa1 (outlook stabile) per Moody's e A- (outlook stabile) per Fitch.