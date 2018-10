Eni, accordo con la Libia e con Bp per riavvio esplorazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Eni ha raggiunto un accordo con la Libia e con l'inglese Bp per il riavvio delle esplorazioni nel paese africano. Il presidente della libica National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanalla, l'amministratore delegato della Bp Bob Dudley e l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi hanno firmato a Londra una lettera di intenti che avvia il processo di assegnazione a Eni di una quota del 42,5% nell'Exploration and Production Sharing Agreement di BP in Libia, con l'obiettivo di rilanciare le attività di esplorazione e sviluppo e di promuovere un ambiente favorevole agli investimenti nel paese.L'accordo, si legge in una nota, ha lo scopo di avviare un processo di assegnazione a Eni di una quota del 42,5% nelle aree contrattuali A e B (onshore) e C (offshore) della Libia, con Eni operatore, ruolo attualmente svolto da Bp. Bp ha una quota dell'85% in ogni blocco, mentre la Libyan Investment Authority detiene il restante 15%. L'intento di tutte e tre le parti è quello di finalizzare ed eseguire tutti gli accordi necessari entro la fine dell'anno per avviare le attività di esplorazione nel 2019.