Eni lancia il nuovo sito e innova il modo di raccontare l'energia sul Web

(Teleborsa) -ed annuncia il lancio deleni.com, uno spazio totalmente rinnovato e di approfondimento, che punta a raccontare in modo innovativo e autorevole, ma anche semplice e comprensibile, le, il mondo dell'energia e le sfide della"Il nuovo eni.com simboleggia la trasformazione che Eni sta portando avanti, nella quale l'innovazione riveste un ruolo fondamentale", ha detto l'Ad, spiegando che "il nuovo sito vuole costruire un legame di fiducia con i visitatori, raccontando non solo la galassia Eni, ma anche il mondo dell'energia, con le opportunità, le tecnologie, le implicazioni economiche, politiche e sociali intrinseche al cambiamento epocale di questi anni. Il filo conduttore saranno gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Onu per il 2030, sui quali abbiamo costruito la nuova mission di Eni".Partendo da temi come lae l'e, passando dal racconto delper una transizione equa, ed arrivando allae all', il sito affianca contenuti proprietari e approfondimentiesterni ad informazioni istituzionali ed offre al visitatore la possibilità dirilevanti edsecondo l'interesse di ciascuno. Il sito introduce anche soluzioni avanzate perdei contenuti, sfruttando anche le potenzialità dell'Dal testo al video con ladalle infografiche ai podcast e alle AMP stories per la versione mobile, tutte le possibilità espressive del digitale sono integrate perIl rinnovamento del sito è un progetto a cui la Direzionee la funzionedel Gruppocon alcune delle realtà più innovative del settore, riunite in un team coordinato daQuest'ultima ha guidato la parte strategica, creato la content strategy e sviluppato i contenuti, mentreha guidato il design della customer experience e la creatività dell'ecosistema digitale.ha sviluppato lo storytelling concept del sito,la data strategy esi è focalizzata sulle attività SEO. La parte tecnologica è stata sviluppata in collaborazione conper le attività di sistem integration edper l'application management.