Eni lancia due emissioni obbligazionarie dl valore di 2 miliardi

(Teleborsa) - Eni ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie a tasso fisso, durata di 6 e 11 anni, per valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro.



Il prestito obbligazionario della durata di 6 anni ha un ammontare di 1 miliardo di euro, paga una cedola annua dello 1,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,308%. Il prestito obbligazionario della durata di 11 anni ha un ammontare di 1 miliardo di euro, paga una cedola annua del 2,000% e ha un prezzo di re-offer di 99,941%.



I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia.