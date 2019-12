Eni, intesa con SNDP per coltivazione ricino come biocarburante in Tunisia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Societè National de Distribution des Petroles AGIL) anno firmato oggi un, alla presenza del Ministro dell'Industria Selim Feriani.Il memorandum ha l'obiettivo di, attraverso una società congiunta, per lafinalizzata alla generazione di, avviata già da Eni in via sperimentale nell'area di Gafsa.L'accordo è stato siglato dal Presidente e Direttore Generale di SNDP,, e dal Chief Refining and Marketing Officer di Eni,Si tratterà deldi coltivazione semi-industriale non alimentare in area predesertica dedicata alla generazione di biocarburanti sostenibili, che renderà disponibileper laprogressiva dell', il cui phase out è stato deciso a livello comunitario al 2030.Laha coinvolto l'(Dipartimento di Agraricoltura Alimentazione e Ambiente) per tutti gli aspetti legati alla produttività delle piante, ilsugli aspetti geologici della coltivazione e sulla sua sostenibilità insieme allaIl ricino è unadelle zone interessate, con resistenza alle acque medio saline disponibili nelle falde acquifere di media profondità interessate. Lo sviluppo di coltivazioni di ricino in zone predesertiche, oltre a creare unaincalzante con la creazione di un microclima meno estremo, rappresenta un'occasione di