Energia: avvio impianto fotovoltaico per raffineria Eni a Gela

È terminata la costruzione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, che fornirà l'energia alla raffineria di Gela per conto di Eni New Energy, la nuova società del gruppo Eni dedicata allo sviluppo di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.Il sistema che è stato realizzato da Enerray- la controllata di Seci Energia del gruppo Maccaferri- sarà in grado di sviluppare una potenza di 995 kWp, con una capacità di produzione pari a 1.956 MWh/anno, ottenuta grazie all'utilizzo di tracker monoassiali di ultima generazione, che permettono ai 2.884 pannelli policristallini installati di orientarsi a seconda della posizione del sole.L'impianto è il secondo che Enerray realizza per Eni e si inserisce nel processo di riconversione della raffineria di Gela. La raffineria a ciclo tradizionale diverrà, infatti, un impianto di produzione di bio-carburanti: in questo modo risponde alle più recenti direttive europee che impongono la riduzione delle emissioni di gas serra del 60% sugli impianti di nuova costruzione.