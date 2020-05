ENI: il CdA nomina Descalzi amministratore delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Eni ha oggi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge.Il Consiglio ha altresì, nel sistema dei controlli interni, riconoscendole, in particolare, le attribuzioni del precedente Presidente in materia, tra cui laInoltre la Presidente svolgerà le suegestendo, in particolare, i. Le sono inoltre state conferite le deleghe, previste dallo Statuto, per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica, in condivisione con l'Amministratore Delegato.