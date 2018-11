Eni insieme ad Hera per trasformare l'olio vegetale esausto in biocarburante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eni insieme ad Hera per la produzione di biocarburante. Il cane a zei zampe e la multiutility italiana hanno firmato una partnership finalizzata a trasformare l'olio vegetale esausto in biocarburante per alimentare i mezzi aziendali della raccolta rifiuti di Hera. L'accordo prevede che gli oli vegetali esausti di uso domestico, come quelli di frittura, recuperati da Hera attraverso circa 400 contenitori stradali e in circa 120 centri di raccolta, saranno inviati alla bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Marghera. Lì verranno trasformati in green diesel, prodotto completamente rinnovabiile e che costituisce il 15% dell'Enidiesel+.Il biocarburante, si legge in una nota congiunta, alimenterà i mezzi aziendali Hera per la raccolta dei rifiuti urbani. Nella fase sperimentale Enidiesel+ sarà utilizzato da una trentina di mezzi di grandi dimensioni, in modo da ottimizzare il beneficio ambientale, nell'area di Modena.