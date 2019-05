Eni ha nominato Alessandro Puliti quale nuovo Chief Upstream Officer

(Teleborsa) - Alessandro Puliti sarà il nuovo Chief Upstream Officer di Eni.



Lo comunica il colosso degli idrocarburi in una nota, dove specifica che Alessandro Puliti ricoprirà tale carica a partire dal 1 settembre 2019, in sostituzione di Antonio Vella che, a fine anno, lascerà la società dopo una carriera ultratrentennale.



Eni ha deciso di affidare l'incarico ad Alessandro Puliti viste le esperienze che ha maturato nel corso degli anni. Secondo il Gruppo, infatti, il nuovo Chief Upstream Officer svilupperà il settore Upstream, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento degli sfidanti obiettivi che la società si è prefissata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA