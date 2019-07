ENI guarda al Mozambico, in previsione un grande piano investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -In un progetto a medio termine 2024-2025 il Mozambico inizierà a esportare gas, ma per farlo: "Noi da quando abbiamo iniziato i primi pozzi, -- dal 2006, abbiamo già investito più di 8 miliardi che devono essere completati da quasi 25 altri miliardi da qua al 2024, per mettere in produzione altri campi".Il progetto di Eni è dunque quello di aprire questo nuovo Paese, che contiene il più grande giacimento di gas scoperto negli ultimi vent'anni, a tecnologie, sviluppo e investimenti.Le tecnologie "non sono sufficienti, ci vuole coraggio e anche la capacità di entrare in relazione con una cultura che ci ospita. -- Se si va solo per investire e portare via il gas senza attenzione al Paese facciamo male a noi stessi, al Paese e non diamo continuità e valore alla nostra presenza. Quindi questo è l'approccio non solo di ENI ma di tutta l'industria italiana"."C'è un campo di sviluppo che è ancora al 40%, Coral entrerà in produzione nel 2022 e poi c'è un altro campo sviluppato con Exxon che produrrà alla fine con Coral 20 milioni di tonnellate di Lng (gas naturale liquefatto) l'anno. Questo produrrà per il Paese un ritorno molto importante, ai prezzi attuali, qualcosa di veramente grandioso. E si tratta solo di un terzo del gas che abbiamo trovato da sviluppare".