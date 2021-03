31 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Gli analisti di Goldman Sachs hanno aumentato il target price su Eni, portandolo a 13,50 euro dai precedenti 12,50 e hanno confermato la raccomandazione "buy".

A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia che chiude in salita dello 0,79%.