(Teleborsa) - Eni rende noto che dal primo gennaio 2021, lascerà la carica di Direttore Generale, e sarà sostituito da, attualmente Vice Direttore. Contestualmente, Massimo Mondazzi sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione della"Ringrazio Massimo per il grande contributo apportato in questi anni in cui ha ricoperto ruoli chiave all'interno di Eni", ha affermato l'Ad di Eni,, aggiungendo "sono certo che Pino svolgerà un ottimo lavoro grazie alla grande esperienza maturata in ambitistrategici quali l'economia circolare, il settore downstream, ambiente, prevenzione e protezione della salute delle persone Eni"."Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed in particolare Claudio per l'entusiasmante esperienza lavorativa fatta in questi anni di sviluppo e di trasformazione della società", ha commentato Massimo Mondazzi.