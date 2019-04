© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -lanciata da Eni Gas e Luce, in collaborazione con Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali Made in Italy attivo su tutto il territorio italiano.La "chiamata"che stanno sviluppandoper rendere gli edifici più sicuri, confortevoli e autosufficienti per le persone che li abitano. "L'obiettivo della Call for innovation - si legge nella nota inviata dalla società- è invitare startup e pmi innovative a proporre soluzioni all'avanguardia, facendo leva sia sulle tecnologie di efficienza energetica degli edifici, sia su quelle digitali, per far evolvere l'attuale offerta di Eni Gas e Luce per l'efficienza energetica dei condomini e permettere alle persone di vivere meglio gli ambienti abitativi".Tra i partecipanti, che avranno la possibilità di proporre le proprie soluzioni sulla sezione Open Innovation del portale di Eni Gas e Luce a partire da oggi e fino al 19 maggio, quelli selezionati presenteranno le proprie soluzioni innovative ad esperti del network aziendale e al team di specialisti di Digital Magics. Ipotranno inoltree opportunità di business future.