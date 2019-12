Eni gas e luce inaugura due nuovi Flagship Store a Vicenza e Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, prevista per domani giovedì. Si tratta di store progettati per avvicinare le persone a un nuovo concetto di energia attraverso una customer experience nuova e sorprendente.Gli eventi di inaugurazione si svolgeranno a Vicenza presso il Flagship Store Eni gas e luce di Corso Palladio 2/4 e a Padova in Corso Garibaldi 9.Ospite in entrambe le date sarà Alessandra Maria Pulixi, in arte La Fille Bertha, artista italiana la cui formazione spazia dalla psicologia, all'illustrazione e alle arti visive, che realizzerà e regalerà un ritratto personalizzato a tutti i clienti che lo desidereranno, andando a creare una collezione di volti: quelli dell'energia.Gli eventi saranno accompagnati dalla musica dei dj di due importanti radio locali venete. Ad animare il Flagship Store di Vicenza ci sarà il dj set di Giovanni Zani di Radio Birikina che si collegherà in radio dal Flagship di Corso Palladio. A Padova invece ci penserà la musica di Radio Padova con Alberto Martin e Simonetta Nardi.Inoltre, ci sarà anche una piccola sorpresa natalizia per chiunque si recherà allo store. Ma non finisce qui: infatti a gennaio, "I Mille Volti dell'Energia" arriverà ad animare anche il Flagship Store Eni gas e luce di Treviso.